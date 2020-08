Sampdoria, Audero: “Vogliamo ripartire da dove abbiamo concluso”. E su Pirlo… (Di venerdì 28 agosto 2020) La parola a Emil Audero.L'estremo difensore della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso in merito alla prossima stagione, partendo dai propositi in vista della prossima stagione: "Vogliamo ripartire così come abbiamo concluso. Ci siamo salvati con un bell'anticipo dopo aver passato una situazione brutta. Ovviamente tutti ci aspettiamo di fare meglio, me compreso. Dobbiamo prepararci al meglio per la nuova stagione visto che non c'è molto tempo".PIRLO ALLA JUVENTUS - "E' un campione assoluto, ho avuto modo anche se per poco di frequentarlo durante gli allenamenti con le giovanili della Juventus. Non so come sarà da allenatore, ma a livello di conoscenze non ci sono dubbi".FILIPPO INZAGHI - "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, ho condiviso ottimi momenti a ... Leggi su mediagol

