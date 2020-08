Salvini, delitto dare scuola ad Azzolina, vada a casa (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - SIENA, 28 AGO - "La Azzolina deve andare a casa, le diamo un banco a rotelle per fare un giro in Piazza del Campo". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, stamani a Siena, parlando del ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Salvini delitto Salvini, delitto dare scuola ad Azzolina, vada a casa - Ultima Ora Agenzia ANSA Salvini, delitto dare scuola ad Azzolina, vada a casa

(ANSA) - SIENA, 28 AGO - "La Azzolina deve andare a casa, le diamo un banco a rotelle per fare un giro in Piazza del Campo". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, stamani a Siena, parlando del ...

Calcio e politica dominano i media nell’estate del Covid

Nell’estate del Covid calcio e politica, non solo quella italiana, catalizzano l’attenzione dei mezzi di informazione italiani, che solitamente ad agosto sono a corto di notizie: nell’ultimo mese l’Eu ...

