Roma, si è risvegliato lo studente precipitato dal 7° piano: 27enne uscito dal coma (Di venerdì 28 agosto 2020) Si è svegliato Alessandro Patrizio Cornelini, il giovane studente fuori sede di 27 anni precipitato dal settimo piano della sua abitazione in zona Viale Libia, mercoledì 26 agosto intorno alle 5:30. Una spaghettata con gli amici di sempre che si è trasformata in tragedia. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, la madre del giovane ieri pomeriggio è riuscita a vedere il figlio, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni Addolorata. La prognosi di Alessandro – che era stato trasportato in condizioni gravissime al nosocomio – resta per il momento riservata. Roma, 27enne precipita dal settimo piano I militari al momento della tragedia non avevano escluso nessuna pista. Sul posto era intervenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Rimini, 28 agosto 2020 - "Dov’è mia mamma? Posso vederla?". Il risveglio, le prime parole. I medici dell’ospedale San Giovanni Addolarata, dov’è ricoverato da mercoledì, stentavano a crederci ieri pom ...

