Pres. Castel di Sangro: "Siamo una squadra di ragazzi, ma sognare non costa nulla" (Di venerdì 28 agosto 2020) Lorenzo Caruso, Presidente del Castel di Sangro, è intervenuto nel giorno del triangolare contro il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi Siamo nel girone d'Eccellenza del Molise. Leggi su tuttonapoli

ilnapolionline : Caruso,pres.Castel di Sangro:'Napoli squadra piena di campioni ,orgoglio giocarci ' - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CASTEL DI SANGRO - Il Napoli in ritiro in Abruzzo, file di tifosi per le foto con la Coppa Italia, presenza concreta e… - napolipiucom : #napoli Pres. #Abruzzo: “Ho parlato con De Laurentiis, porterà una proposta in Federazione… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CASTEL DI SANGRO - Il Napoli in ritiro in Abruzzo, file di tifosi per le foto con la Coppa Italia, presenza concreta e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CASTEL DI SANGRO - Il Napoli in ritiro in Abruzzo, file di tifosi per le foto con la Coppa Italia, presenza concreta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Castel Caruso,pres.Castel di Sangro:"Napoli squadra piena di campioni ,orgoglio giocarci " Il Napoli Online Pres. Castel di Sangro: "Siamo una squadra di ragazzi, ma sognare non costa nulla"

Lorenzo Caruso, presidente del Castel di Sangro, è intervenuto nel giorno del triangolare contro il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi siamo nel girone d'Eccellenza del Molise. Noi ab ...

CASTEL DI SANGRO - Il Napoli in ritiro in Abruzzo, file di tifosi per le foto con la Coppa Italia, presenza concreta e composta

File sotto al sole per entrare nel palazzetto pur di farsi una foto con la Coppa Italiia, famiglie in azzurro, bar strapieni, una presenza concreta e composta: sono i tifosi napoletani alla vigilia de ...

Lorenzo Caruso, presidente del Castel di Sangro, è intervenuto nel giorno del triangolare contro il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi siamo nel girone d'Eccellenza del Molise. Noi ab ...File sotto al sole per entrare nel palazzetto pur di farsi una foto con la Coppa Italiia, famiglie in azzurro, bar strapieni, una presenza concreta e composta: sono i tifosi napoletani alla vigilia de ...