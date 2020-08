Posteggia l'auto, scoppia un incendio: paura nel parcheggio (Di venerdì 28 agosto 2020) Una densa colonna di fumo nero si è alzata all'improvviso, da un parcheggio di via Rossini a Capriolo: si vedeva anche a centinaia di metri di distanza, perfino dal centro del paese, generando paura e ... Leggi su bresciatoday

ElisaCarlisi24 : 1)Scendo un attimo dall’auto e tac: una punto si posteggia immediatamente dietro di me. Entro nel negozio e prego g… -

Problema risolto, nel giro di 48 ore dalla pubblicazione sul nostro giornale e direttamente dalle ferie. Si è mosso rapidamente il commissario prefettizio Guglielmo Borracci per togliere il cartello c ...Ci siamo. Da oggi alle 16 due porte telematiche di accesso al centro saranno spente e si potrà passare di lì per poi parcheggiare nei garage privati a un prezzo scontato. E sempre da oggi e fino al 30 ...