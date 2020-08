Parma, un calciatore positivo al Coronavirus: la nota del club (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Parma ha comunicato che un calciatore della rosa è risultato positivo al Coronavirus: la nota ufficiale del club «Il Parma Calcio 1913 comunica che i componenti del Gruppo Squadra (atleti, staff tecnico e sanitario, magazzinieri e dirigenti), oltre ai soggetti ad esso connessi ma appartenenti al Gruppo Extra-Squadra, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti dal protocollo vigente relativo alla ripresa dell’attività sportiva degli atleti professionistici durante la pandemia da Covid-19. Tutti gli esami hanno dato esito negativo, ad eccezione di un unico caso di positività al primo ciclo di test molecolari relativo a un atleta completamente asintomatico. Il calciatore, che è stato ... Leggi su calcionews24

«Il Parma Calcio 1913 comunica che i componenti del Gruppo Squadra (atleti, staff tecnico e sanitario, magazzinieri e dirigenti), oltre ai soggetti ad esso connessi ma appartenenti al Gruppo Extra-Squ ...

