No, «l’eccessivo utilizzo di mascherine sanitarie» non provoca la candida polmonare (Di venerdì 28 agosto 2020) Venerdì 28 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto su Facebook una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 26 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una sequenza di sei radiografie toraciche, accompagnate da un testo che recita: «Si chiama “candida polmonare” ed è dovuta all’eccessivo utilizzo di mascherine sanitarie. Vi stanno facendo ammalare e state accettando tutto questo!!!». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, in cui si legge: «Sempre avuto questo sospetto….L’umidità e il rirespirare l’aria espirata facilità la diffusione della ... Leggi su facta.news

IovedbyIwt : raga vi prego imparate a distinguere l'abbronzatura da un'eccessivo utilizzo di un cosmetico o simili sulla pelle.… - agenzia_nova : La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in #Libia (Unsmil) ha chiesto l’apertura di un’indagine sull’utilizzo e… -

Ultime Notizie dalla rete : l’eccessivo utilizzo Storie di 4 imprenditori rovinati dalla legge: “I Pm ci hanno distrutto la vita” Il Riformista