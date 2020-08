Lemnis Gate ci intrappola nel suo loop temporale nel nuovo trailer del Future Games Show (Di venerdì 28 agosto 2020) Lemins Gate torna a mostrarsi al Future Games Show con un nuovo trailer che mette in mostra il suo peculiare gameplay.Il titolo si presenta come un "turn based shooter" dove i giocatori, in scontri 1vs1 o 2vs2, dovranno affrontarsi gestendo la meccanica dei loop temporali: a turno, ogni giocatore può agire per 25 secondi e qualsiasi azione compirà in quel lasso di tempo, verrà ripetuta all'infinito, finché non verrà eliminato. Ogni giocatore potrà eseguire un numero limitato di queste azioni in loop e dovrà gestirle al meglio per aver la meglio sugli avversari.Se la spiegazione vi sembra complicata, meglio che diate un'occhiata al video qui di seguito:Leggi altro... Leggi su eurogamer

