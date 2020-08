La notte della Taranta 2020 stasera su Rai2: Gianna Nannini tra gli ospiti (Di venerdì 28 agosto 2020) La notte della Taranta 2020 sarà trasmessa stasera su Rai2 in seconda serata alle 23:00. Gianna Nannini è l'ospite d'onore di un'edizione senza pubblico. La notte della Taranta 2020 è la protagonista stasera su Rai2, in seconda serata alle 23:00, in scena dal suggestivo scenario naturale dell'ex Convento degli Agostiniani a Melpignano in provincia di Lecce. Un'edizione straordinaria condotta da Sergio Rubini che metterà in connessione la piazza di Melpignano, rigorosamente senza pubblico, con le straordinarie immagini delle meraviglie di Puglia, come Montesantangelo, Bari e Gallipoli. Nato nel 1998, il Concertone di ... Leggi su movieplayer

