Io e te, Kledi su Maria De Filippi: 'Lo devo dire, se la prende se le fai un torto' (Di venerdì 28 agosto 2020) Ospite di Io e te nella puntata in onda il 26 agosto (qui la puntata) è Kledi Kladiu, il ballerino e coreografo di origine albanese divenuto famoso grazie ai programmi di Maria De Filippi. Con Pierluigi Diaco ripercorre tutte le tappe della sua vita dall'accademia di ballo a Tirana, alla nave con cui è arrivato in Italia, all'incontro con Maria De Filippi avvenuto durante una puntata di Buona Domenica. Kledi Kadiu: '35 anni fa ero al freddo ora ballo con mia figlia' Kledi appunto ha conosciuto Maria De Filippi durante una puntata di Buona Domenica, lei poi gli ha chiesto di creare un momento ballo all'interno di C'è posta per te e poi è arrivata la svolta con Amici.

