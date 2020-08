In strada la lite furiosa tra un uomo e due automobilisti: prima lo investono, poi lui li mette in fuga (Di venerdì 28 agosto 2020) Una scena pazzesca è stata filmata a Peterborough, in Gran Bretagna, lo scorso 22 agosto e resa pubblica nelle scorse ore. Una grossa berlina nera entra in contromano in una strada e centra in pieno un uomo che si trovava sulla via. Fortunatamente l’uomo si rialza e inizia ad inveire contro l’automobilista che per tutta risposta fa retromarcia e tenta nuovamente di investire la vittima. La scena prosegue per alcuni secondi, coinvolgendo anche un secondo veicolo, una seconda auto nera che viene presa a calci dall’uomo investito. Entrambe le auto se ne andranno assieme, poco dopo. In relazione all’episodio sono state arrestati due persone, un uomo di 25 anni e una donna di 19, oltre alle lesioni e alla guida pericolosa, devono rispondere anche di porto abusivo di oggetti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Prima ha litigato con un rider per motivi di viabilità, è sceso dalla macchina e lo ha insultato. Poi è risalito sulla vettura ed è ripartito all'improvviso puntandolo e cercando di investirlo. Fortun ...

L’episodio è accaduto ieri sera in zona Corvetto. L’uomo, ubriaco e con precedenti, è stato rintracciato poco distante. Il fattorino è riuscito a mettersi in salvo dietro a un veicolo in sosta e ha ri ...

