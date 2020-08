Il futuro del quantum computing? Passa anche per l’Italia (Di venerdì 28 agosto 2020) Avrà il compito di sviluppare un computer quantistico d’avanguardia con prestazioni mai raggiunte finora basato su tecnologie superconduttive. Si chiama Anna Grassellino, ha 39 anni ed è originaria di Marsala. Sarà lei a alla guida del centro di ricerca che tra gli obiettivi ha anche lo sviluppo di sensori quantistici con importanti applicazioni in fisica fondamentale, in particolare nella ricerca sulla materia oscura e altre particelle esotiche.Tutto nasce da un grande progetto americano e per il quale venti istituzioni aiuteranno proprio gli Stati Uniti a entrare nella rivoluzione quantistica. Istituzioni tutte americane tranne una: l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), il centro italiano con un livello di competenza riconosciuto a livello mondiale e gli avanzati laboratori del Gran Sasso. Collaborerà con il Fermi ... Leggi su ilfogliettone

Per Bagnaia il contratto sarà di due anni, come già anticipato la scorsa settimana da Paolo Ciabatti, mentre il francese si legherà all’azienda di Borgo Panigale per un solo anno, con opzione per il s ...

Tra le grandi incognite Marvel, posto speciale lo occupa Hawkeye poiché, se i primi dettagli sulle altre serie Disney+ iniziano ad essere rivelati, ciò che vedremo nello spin-off con Jeremy Renner è a ...

