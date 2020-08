Fortnite è una miniera d'oro per gli hacker, con un mercato di account rubati che genera miliardi di dollari (Di venerdì 28 agosto 2020) A quanto pare esiste una vera e propria economia "clandestina" potenzialmente del valore di un miliardo di dollari all'anno, basata su account rubati da hacker all'interno di Fortnite. Night Lion Security, specializzata in analisi forense digitale, ha scoperto una serie di mercati online in cui gli account di gioco rubati da soli quattro titoli popolari, tra cui Fortnite, generano presumibilmente circa 700 milioni di dollari all'anno.Il CEO di Night Lion Vinny Troia suggerisce che il numero di account compromessi e i conseguenti profitti illeciti continuano ad aumentare, soprattutto in questo periodo in cui tutto il mondo è stato sottoposto ad un lockdown ... Leggi su eurogamer

