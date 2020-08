Formula 1, Verstappen il più veloce nelle prove libere di Spa (Di venerdì 28 agosto 2020) Formula 1, il resoconto delle prove libere del GP del Belgio: Max Verstappen il più veloce. Sorpresa Ricciardo. SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) – Formula 1, il resoconto delle prove libere del GP del Belgio. Un venerdì molto particolare a Spa con Max Verstappen che è riuscito a firmare il miglior crono davanti a Daniel Riccoardo e Lewis Hamilton, tutti in meno di un decimo. Venerdì ‘nero’ per la Ferrari – Giornata molto difficile per la Ferrari che ha bisogno di un cambio di passo per superare i primi due tagli nelle qualifiche. Saranno ore di lavoro per gli uomini della Rossa che ha bisogno di ritrovare quell’assetto giusto per ritrovare il ... Leggi su newsmondo

