Ferrari: disastro nelle prove a Spa, ma c’è una speranza per domenica (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Formula Uno di Spa, le Ferrari hanno chiuso al quindicesimo e diciassettesimo posto: pioggia ultima speranza. disastro senza fine per le Ferrari in Formula Uno. Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spa Francorchamps, Charles Leclerc ha fatto segnare il quindicesimo tempo, mentre Sebastian Vettel ha chiuso al diciassettesimo posto. Notevole il distacco accusato dai due piloti, rispettivamente 1″696 e 1″939. Soprattutto nel settore centrale le due monoposto sono state lentissime. I tifosi del Cavallino Rampante hanno perso ormai la pazienza e pur trattandosi solo di prove libere il distacco non solo dalle Mercedes ma anche da Red Bull e altre monoposto non fa sperare in nulla di ... Leggi su bloglive

