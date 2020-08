Di Maio, New York Times attacca dopo i meme sull’abbronzatura: “Condivide contenuti razzisti”. Il portavoce: “Era autoironia” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Il ministro degli Esteri italiano condivide le immagini di Blackface della sua abbronzatura estiva”. Il New York Times ha intitolato così un articolo uscito oggi in cui attacca Luigi Di Maio, che ha condiviso le caricature e i meme circolati online dopo essersi presentato con un’abbronzatura notevole alla conferenza stampa con il suo omologo cinese a Roma. Sui social sono infatti comparsi fotomomtaggi in cui l’ex capo capolitico M5s appare Di Maio dalla faccia scura al posto di Michael Jordan o nel gruppo della famiglia del Crosby Show. Immagini che il giornale americano definisce “razziste” criticando il fatto che si rifanno al concetto di “blackface”, termine indica il dipingersi in modo caricaturale la faccia ... Leggi su ilfattoquotidiano

