DayDreamer (Erkenci Kus), Ventiquattresima Puntata: Can fa finire Yigit in ospedale! (Di venerdì 28 agosto 2020) DayDreamer (Erkenci Kus), trama Ventiquattresima Puntata: al termine di un forte scontro, Can spinge Yigit e lo fa finire a terra. Il ragazzo rischia grosso mentre Sanem è sempre più furiosa con Can… DayDreamer si avvicina alla sua Puntata finale ma per Can e Sanem il lieto fine sembra ancora lontano. Tutto questo prevalentemente per colpa di Yigit, che si intrometterà spesso tra i due e rischierà di far saltare le nozze della coppia. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer (Erkenci Kus): dove eravamo rimasti Huma non riesce ad accettare di essere stata cacciata dalla casa di Can e prova a fare il possibile per far ... Leggi su uominiedonnenews

