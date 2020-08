Crash Bandicoot 4: It's About Time svela in video gli spietati livelli Flashback. Anche i migliori tremeranno? (Di venerdì 28 agosto 2020) Crash Bandicoot 4: It's About Time è stato tra i protagonisti della Gamescom Opening Night Live e ha ricevuto alcuni nuovi interessanti dettagli. Insieme ad alcuni nuovi filmati di gioco, lo sviluppatore Toys for Bob ha svelato che l'atteso titolo includerà i livelli "Flashback". Si tratta di livelli i cui vengono narrati gli avvenimenti precedenti al primo capitolo della serie. Questi livelli "metteranno alla prova le capacità di risoluzione dei puzzle e di esecuzione tecnica dei giocatori".Leggi altro... Leggi su eurogamer

