Covid a Ercolano, eventi e visite guidate sospese: “La salute prima di tutto” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Erano in programma numerosi eventi nella città di Ercolano che però non si svolgeranno per contrastare la diffusione del virus, che da mesi monopolizza l’attenzione e la paura di tutti, e per evitare un ulteriore aumento dei contagi. A seguito dell’ordinanza di ieri del Comune di Ercolano che dispone la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche sul territorio, sono state sospese le visite notturne al Parco Archeologico organizzate nell’ambito dei Venerdì di Ercolano, le serate speciali al Mav e lo spettacolo sul Vesuvio del Pomigliano Jazz Festival. Anche Open Festival – Ercolano nei luoghi e nell’arte, rassegna con concerti, performance in ... Leggi su anteprima24

annamaria_ff : RT @NapoliToday: #Cronaca Ercolano, l'appello del sindaco ai giovani positivi al Covid: 'Siate prudenti almeno ora' - NapoliToday : #Cronaca Ercolano, l'appello del sindaco ai giovani positivi al Covid: 'Siate prudenti almeno ora'… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Comune di Ercolano, 4 dipendenti positivi al covid: il sindaco Ciro Buonajuto ha chiuso tutti gli uffici e previsto per… - francescagraz1 : Comune di Ercolano, 4 dipendenti positivi al covid: il sindaco Ciro Buonajuto ha chiuso tutti gli uffici e previsto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ercolano Covid ad Ercolano, ordinanza del sindaco: sospesi tutti gli eventi e le visite guidate Vesuvio Live Ercolano, l'appello del sindaco ai giovani positivi al Covid: "Siate prudenti almeno ora"

Il Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, in un videomessaggio pubblicato sui social, ha fatto il punto della situazione del contagio da Coronavirus nel comune vesuviano. "Ad Ercolano ormai abbiamo 14 po ...

I Venerdì di Ercolano

Sebbene le problematiche legate all’emergenza sanitaria per la pandemia COVID 19 non abbiano consentito di pianificare un calendario analogo a quello delle passate stagioni estive, riparte anche l’off ...

Il Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, in un videomessaggio pubblicato sui social, ha fatto il punto della situazione del contagio da Coronavirus nel comune vesuviano. "Ad Ercolano ormai abbiamo 14 po ...Sebbene le problematiche legate all’emergenza sanitaria per la pandemia COVID 19 non abbiano consentito di pianificare un calendario analogo a quello delle passate stagioni estive, riparte anche l’off ...