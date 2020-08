Campione di CS: GO porta VALVE in Tribunale (Di venerdì 28 agosto 2020) A distanza di 5 mesi o forse più, il caso di Elias ' Jamppi ' Olkkonen torna a far parlare di se. Lo scorso Marzo, la stella Finlandese della scena competitiva di Counter Strike: Global Offensive ha ... Leggi su corrieredellosport

Campione di CS: GO porta VALVE in Tribunale

Costretto a ritirarsi dalla maggior parte dei tornei ufficiali di Counter Strike: Global Offensive, la giovane stella ha deciso di portare in tribunale la VALVE, chiedendo un risarcimento di 268.000 e ...

Marquez: “Se Dovizioso vince il mondiale, sono tutti contenti”

Dopo aver confermato la sua assenza prolungata, Marc Marquez ha parlato dalla sua casa a Cervera e, tra le altre cose, ha assicurato di non vedere un chiaro candidato che possa conquistare il titolo, ...

