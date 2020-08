È caccia a uno strano animale avvistato in Toscana. "Forse un canguro" (Di venerdì 28 agosto 2020) AGI - È caccia a uno strano animale avvistato in più occasioni nei boschi della zona del Calcione, al confine tra le province di Arezzo e Siena, nell'invaso della Valdichiana. Sono diverse le segnalazioni alla Centrale Operativa dei Carabinieri, riguardanti l'avvistamento di un marsupiale di piccole dimensioni, probabilmente un canguro. Secondo le prime ipotesi l'animale potrebbe essere scappato dalla persona che lo aveva in custodia, e sono in corso accertamenti proprio per identificare l'ipotetico proprietario. In merito, i Carabinieri ricordano che la detenzione di un marsupiale deve essere notificata alla Prefettura competente per territorio. Il canguro È erbivoro ed ... Leggi su agi

