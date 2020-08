Briatore: “Sono un capro espiatorio perfetto, il Billionaire ha seguito le regole ma i clienti volevano stare appiccicati” (Di venerdì 28 agosto 2020) ”Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”. Così, alla Stampa, Flavio Briatore, positivo al Covid e ricoverato al San Raffaele di Milano. L’imprenditore aggiunge: “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto. Quando sono arrivato in ospedale, mi hanno fatto il tampone, come fanno con qualunque paziente. Tutto lì. Ed eccomi ... Leggi su meteoweb.eu

