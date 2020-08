«Berna sta sbagliando, non riesce a tenere il virus sotto controllo» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il celebre epidemiologo Marcel Salathé, spara contro il Governo federale su come sta gestendo la crisi Covid. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Berna sta salute Covid-19, Berna investe troppo poco nella ricerca? tvsvizzera.it Critiche alle FFS: «Mancano macchinisti, e loro cancellano collegamenti»

BERNA - L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) rimprovera alle FFS di aver cancellato decine di collegamenti ogni giorno a causa della mancanza di macchinisti. "Una tale riduzione della frequenza dei ...

Scandalo AutoPostale, accusa di truffa pluriennale sulle prestazioni per sei ex dirigenti

Secondo il giudizio di fedpol, gli imputati avrebbero disposto di presentare all’UFT fatture falsificate o avrebbero partecipato o, perlomeno, tollerato tale decisione BERNA – La Fedpol ha concluso il ...

