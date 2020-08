Banchi monoposto, consegnati i primi a Codogno, Alzano e Nembro (Di venerdì 28 agosto 2020) I primi Banchi monoposto sono stati consegnati dall’esercito in modo simbolico nelle scuole di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro – gli epicentri della pandemia da Covid19. La scuola ricomincerà tra meno di due settimane e moltissime sono le incognite sul nuovo anno scolastico flagellato dallo spettro del lockdown da coronavirus. Ulteriore incognita è la fornitura … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

AzzolinaLucia : I primi banchi monoposto sono stati consegnati. Credo sia stato un gesto importante scegliere di iniziare da quei t… - fattoquotidiano : Dopo fiumi di parole, si comincia. Domani è il giorno in cui le prime scuole italiane riceveranno i banchi monopost… - Tg3web : Ad Alzano, Nembro e Codogno, dove la pandemia di covid ha colpito più duramente, arrivano i nuovi banchi monoposto… - rouges56 : RT @AzzolinaLucia: I primi banchi monoposto sono stati consegnati. Credo sia stato un gesto importante scegliere di iniziare da quei territ… - JohnHard3 : RT @AzzolinaLucia: I primi banchi monoposto sono stati consegnati. Credo sia stato un gesto importante scegliere di iniziare da quei territ… -

Ultime Notizie dalla rete : Banchi monoposto

Manca davvero poco alla riapertura delle scuole in tutta Italia, ma sono ancora molti i problemi da risolvere, mentre continuano le polemiche riguardanti soprattutto i test sierologici, facoltativi, p ...La scuola deve ripartire, altrimenti non riparte nemmeno il Paese. E' questo il leitmotiv che sembra aleggiare nel mondo imprenditoriale ed economico italiano. E se sul tema ci sono pochi dubbi, non s ...