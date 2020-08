Bambino in coma | cade dalla bici e sbatte con la testa a 9 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Una fatale caduta dalla bici costa carissimo ad un Bambino in coma. Il piccolo va a sbattere con la testa e rimedia delle lesioni molto gravi. Un grave incidente è accaduto a Contrada, una piccola località situata in provincia di Avellino. Purtroppo c’è un Bambino in coma a seguito del tutto. Cosa è successo: il … L'articolo Bambino in coma cade dalla bici e sbatte con la testa a 9 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

