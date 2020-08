Assassin's Creed Valhalla in un nuovo trailer che esamina gli elementi mitologici del gioco (Di venerdì 28 agosto 2020) Durante il Future Games Show che si sta tenendo in questi minuti, è stato mostrato un nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla che ci catapulta questa volta nel lato mitologico del gioco.Oltre ad uno sguardo al Black Shuck, il nome dato a un cane nero spettrale dell'Anglia orientale che si dice vaghi per la costa e la campagna dell'East Anglia, e uno dei tanti personaggi presenti nel folklore nelle isole britanniche, Eivor dovrà aver a che fare a tutto tondo con le credenze della mitologia anglosassone.Eivor a volte combatterà contro apparizioni spettrali con poteri ultraterreni che compariranno una volta che il nostro protagonista sarà colpito da tossine liberate nell'aria o mangerà sostanze allucinogene. Non mancheranno inoltre le gare di bevuta ... Leggi su eurogamer

