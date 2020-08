Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati: lei è andata via di casa (Di venerdì 28 agosto 2020) Ora è ufficiale: Andrea Damante e Giulia De Lellis non stanno più insieme. La coppia di Uomini e Donne non ha superato la crisi arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo il lockdown. Tra gossip e indiscrezioni, la conferma è arrivata dalla web influencer di Pomezia, seppur assai implicita. La 24enne ha condiviso alcune … L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati: lei è andata via di casa proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

