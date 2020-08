Alexander Dumas “è” il Google doodle di oggi: ecco perché (Di venerdì 28 agosto 2020) Era il 28 agosto del 1884 quando, sul parigino Les Journal des Débats, apparve la prima puntata di un romanzo che cambiò per sempre la storia della letteratura europea: Il Conte di Montecristo. oggi, a 136 anni di distanza, Google ha deciso di dedicargli non solo un doodle (una rivisitazione del logo che il motore di ricerca fa per omaggiare importanti avvenimenti storici), ma un vero e proprio slideshow che ripercorre i punti salienti del romanzo. Un’occasione per ricordare uno dei romanzi storici più famosi della letteratura europa e per celebrare il suo scrittore, Alexander Dumas (padre). Nonostante si tratti di uno romanziere della tradizione francese (è nato il 24 luglio del 1802 a Villers-Cotterêts, un piccolo comune al nord di Parigi), ... Leggi su ilfattoquotidiano

