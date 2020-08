Addizionali comunali e regionali, chiariamo queste ‘oscure’ trattenute (Di venerdì 28 agosto 2020) Capire come vengono pagate e trattenute in busta paga le Addizionali regionali e comunali è una difficoltà comune a quasi tutti i lavoratori. Questo perchè il meccanismo è abbastanza complesso e di non facile comprensione. Cerchiamo di capire come funziona. Addizionali comunali e regionali e trattenute Da gennaio a novembre i lavoratori si vedono trattenere dallo stipendio le Addizionali regionali dell’anno precedente e saldo del 70% della Addizionali comunali dell’anno precedente (dal mese di marzo, poi, viene addebitato anche il 30% dell’acconto delle Addizionali comunali dell’anno in corso). In ogni ... Leggi su notizieora

La Uil pubblica studio sul gettito fiscale italiano, nel 2018 il 3 percento è arrivato da gioco e lotterie. Il 94,7 percento dell'Irpef è versato da lavoratori dipendenti e pensionati. Le imposte dire ...

Antoniotti sul bilancio preventivo: «Addizionale comunale Irpef e aliquota flessibile»

In vista del varo del bilancio di previsione, per il pagamento dell’addizionale Irpef adottare aliquote flessibili, al posto dell’aliquota massima unica,(0,8%), in funzione di determinati scaglioni di ...

In vista del varo del bilancio di previsione, per il pagamento dell'addizionale Irpef adottare aliquote flessibili, al posto dell'aliquota massima unica,(0,8%), in funzione di determinati scaglioni di ...