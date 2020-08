Via libera Governo-maggioranza al percorso Tim-Cdp per la rete unica (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera unanime da Governo e maggioranza al percorso individuato da Cdp e Tim per la costituzione della società che gestirà la rete unica a banda larga. Si è svolto infatti un incontro tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Paola Pisano, Alfonso Bonafede, Dario Franceschini, Roberto Speranza, al quale hanno preso parte anche Andrea Orlando (Pd) e Luigi Marattin (Italia Viva) e l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, che ha illustrato l’iniziativa.“Il dialogo tra Tim e CDP è il primo passo di un percorso verso una società delle reti e delle tecnologie a governance pubblica. percorso che dovrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

alexbarbera : Il governo ha dato il via libera a nuove assunzioni nella scuola, ma a quanto pare in giro non ci sono abbastanza i… - fattoquotidiano : Affidamenti veloci e deroghe al Codice appalti fino al dicembre 2021: via libera alle modifiche al decreto Semplifi… - Agenzia_Ansa : - GioFaggionato : RT @giapao: Via libera condizionato di Bce alla scissione dei crediti problematici Mps, chiede emissione 250 mln Tier2 - mickycaruso : RT @carlakak: Sventato dal Governo 5 Stelle il tentativo criminale della Meloni e dei trogloditi di FdI di far approvare in Commissione un… -