Uno studio del Gemelli scopre il "dietro le quinte" dell'infarto (Di giovedì 27 agosto 2020) L’infarto è sempre stato un mistero: spesso se ne parla per i fattori di rischio, per le conseguenze, ma il meccanismo che lo causa è ancora oggetto di studio. Ora un nuovo report, tutto italiano, mette in luce i suoi segreti e apre nuovi scenari sullo studio delle placche aterosclerotiche, quelle che “in un attimo” lo causano. “Negli ultimi trent’anni la ricerca si è focalizzata soprattutto sui meccanismi che rendono instabile la placca, ma questi non hanno consentito di individuare dei biomarcatori in grado di anticipare il ‘big one’, cioè l’infarto o la morte improvvisa”, scrivono i ricercatori.La ricerca, pubblicata sul ‘New England Journal of Medicine’, è firmata da Filippo Crea, direttore del ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Uno studio del Gemelli scopre il 'dietro le quinte' dell'infarto - capuanogio : La #Bundesliga potrebbe restare con gli stadi vuoti fino alla fine del 2020. E' uno dei dei provvedimenti in fase d… - CremoniniCesare : “Oggi” registrammo con il mago Vincenzo Vasi il theremin di #Poetica nei Mille Galassie Studio. È sempre uno spetta… - RoxLory : RT @Iolanda07658172: AGI - Agenzia Giornalistica Italia: Uno studio britannico spiega le 'buone ragioni' per non usare mascherina. https://… - Grand_Battery : RT @CBugliano: ?? IL SALUTO COL GOMITO PROVOCA L'EPICONDILITE È quanto emerso da uno studio effettuato dall'Università di Livorno su alcuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Uno studio del Politecnico di Milano svela la “grammatica” del DNA Le Scienze Antartide, il 60% delle piattaforme di ghiaccio a rischio fratture

L'Antartide si spacca sempre di più a causa del riscaldamento globale. Il nuovo allarme arriva da uno studio basato sulla combinazione di immagini satellitari e intelligenza artificiale, pubblicato su ...

Microsoft Surface: le promozioni di fine estate

Il ritorno a scuola o al lavoro impone l’acquisto di un nuovo computer? I dispositivi della linea Microsoft Surface sono destinati sia agli studenti che ai lavoratori, grazie a caratteristiche come gl ...

L'Antartide si spacca sempre di più a causa del riscaldamento globale. Il nuovo allarme arriva da uno studio basato sulla combinazione di immagini satellitari e intelligenza artificiale, pubblicato su ...Il ritorno a scuola o al lavoro impone l’acquisto di un nuovo computer? I dispositivi della linea Microsoft Surface sono destinati sia agli studenti che ai lavoratori, grazie a caratteristiche come gl ...