Un condannato come manager in Basilicata. Alla Lega va bene. Il responsabile di abusi su una dipendente nominato presidente Cotrab (Di giovedì 27 agosto 2020) condannato in via definitiva per violenza sessuale su una dipendente, Giulio Ferrara è stato confermato Alla presidenza del Cotrab, il Consorzio trasporti aziende della Basilicata, e per l’assessore regionale ai trasporti, la leghista Donatella Merra (nella foto), va bene così. Un caso che sta scuotendo profondamente la giunta del governatore di centrodestra Vito Bardi. A chiedere la destituzione di Ferrara è sia il Movimento 5 Stelle che il Pd e il movimento “DAlla Stessa Parte”, nato dAlla spinta di Livia Turco e altre femministe italiane, ha lanciato in tal senso una petizione che ha subito raccolto 17mila firme. L’assemblea elettiva, che si è tenuta il 20 agosto, ha ignorato la condanna definitiva ... Leggi su lanotiziagiornale

PulcinoRossoner : RT @JohannesBuckler: Nel 1947, in uno dei processi di Norimberga, Irene Seiler si è presentata come testimone contro i giudici di quel trib… - digitaliano : @vfeltri Già, ricordiamo come il capo della lega, il condannato salvini, fino a 1 anno portava avanti la sua campag… - capricorne_o : Genova, evasione fiscale: Briatore condannato in Appello. Deve essere l’anno buono per quelli come ?@Briatore? l’un… - Elutari : Può un uomo condannato per violenza sessuale dirigere un servizio pubblico? Se la legge lo consente, la risposta è… - assurdistan : @stebellentani Sto parlando di parte dei 35mila casi. Ma io conoscevo un signore di 77 anni con diabete e pressione… -