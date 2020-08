Scuola, Miozzo (Cts): “Mascherina non è dannosa, nessun problema nemmeno per i bambini piccoli. Abbiamo avuto l’ok dei pediatri” (Di giovedì 27 agosto 2020) “La mascherina non è dannosa, non crea danni a chi la indossa. La stessa Società italiana di pediatria ha dichiarato che non esistono problemi nel vestire la mascherina anche per i bambini di piccola età, a meno che non abbiano patologie o altre difficoltà”. Lo ha spiegato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, in audizione alla Commissione Istruzione della Camera dei deputati, dove ha parlato della ripartenza delle attività scolastiche prevista per il 14 settembre L'articolo Scuola, Miozzo (Cts): “Mascherina non è dannosa, nessun problema nemmeno per i bambini piccoli. Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

