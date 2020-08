Roma, paura nella notte: bus Atac prende fuoco sulla Tangenziale (Di giovedì 27 agosto 2020) Ancora un bus dell’Atac a fuoco a Roma. E’ successo questa notte attorno alll’1:10 sulla Tangenziale, in direzione San Giovanni, all’altezza della Salaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Roma con la Squadra 9A e con l’ausilio di un’autobotte. Dopo aver spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno scortato il bus presso il deposito di Portonaccio. Sul posto è intervenuto anche il Magistrato di turno che ha disposto il sequestro del mezzo. Fortunatamente non risultano passeggeri coinvolti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

fanpage : Chiuso lo stabilimento balneare di Ostia - CorriereCitta : Roma, paura nella notte: bus Atac prende fuoco sulla Tangenziale - iampastelblue : Ho paura dei gay di Roma - MilanTuiter : @SimoNoveOtto Okok perchè io ho un mezzo casino. Avevo fatto il cambio nominativo per genoa e roma. Ho paura che no… - MeteoNonnaRoma : Stacca l'occhi da quer telefonino, a nonna! Tra 'n quarto d'ora c'è un #tramonto da paura! #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura

Il Messaggero

Quarantena a Londra, dove si trova da alcuni giorni, e poi finalmente la prima visita nella Capitale da nuovo presidente della Roma. Dan Friedkin è proprietario della società giallorossa da appena 20 ...Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - "L'idea che ci si possa reinfettare con Sars-CoV-2, che ha trovato conferma per ora in alcuni casi sporadici, comincia a fare molta paura e come al solito è usata da ...