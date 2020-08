Ribellione coraggiosa e una grande attrice - (Di giovedì 27 agosto 2020) Maurizio Acerbi Nedjma è una ragazza giovane che ama la moda, nel senso che vorrebbe diventare stilista. Che problema c'è? Nedjma è una ragazza giovane che ama la moda, nel senso che vorrebbe diventare stilista. Che problema c'è? Che vive nell'Algeria degli anni Novanta, dove il fondamentalismo religioso combatteva, anche uccidendo, chi sceglieva uno stile di vita meno rigoroso. Figuriamoci lei, studentessa universitaria di francese che, di sera, esce di nascosto dal dormitorio (con alcune sue compagne), si cambia di abito e va a ballare, vendendo, nei bagni dei locali, le sue produzioni sartoriali. Una che ama dire quello che pensa, ma che, in quanto donna, viene guardata male (per non dire peggio) anche da molte sue coetanee che, invece, hanno abbracciato il loro ruolo predestinato di suddite dell'universo maschile. Il film si limita a entrare ... Leggi su ilgiornale

