PS5 e preordini: negli USA partono le pre-registrazioni (Di giovedì 27 agosto 2020) PS5 si avvicina al suo lancio previsto nel corso delle festività natalizie e, anche se al momento non abbiamo ancora notizie ufficiali sul prezzo e l'apertura dei pre-order, negli USA sono partite le pre-registrazioni per effettuare il preordine della console.Sul sito ufficiale di PlayStation USA è possibile effettuare una pre-registrazione che consentirà di procedere al preordine quando sarà reso disponibile. Tuttavia, il sito afferma che la quantità di PS5 sarà limitata al momento del pre-order.Proprio per questo motivo Sony ha deciso di aprire le pre-registrazioni per dare l'opportunità ai giocatori di essere tra i primi a procedere al preordine che sarà accettato secondo un criterio cronologico. Leggi altro... Leggi su eurogamer

