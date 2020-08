Primo team Esport per Fall Guys (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è uno scherzo, Dopo il successo da record di Fall Guys diventando gioco più scaricato nella storia dell’ Playstation plus a livello globale in sole poche settimane dal rilascio. Dopo aver conquistato le classifiche di twitch ,il gioco della Mediatonic continua a riscuotere un enorme successo grazie al suo insolito Battle royale . It’s happening. Introducing the world’s first ever professional @FallGuysGame Esports team. 👑@CONEY 👑@FullStream 👑@Jaaahsh 👑@Marss NE Please welcome our Fall Pandas to the team! #KeepItPG pic.twitter.com/drlf6GXBPl — Panda Global (@PandaGlobal) August 25, 2020 Panda Global , azienda Esport americana molto presente nel ... Leggi su esports247

