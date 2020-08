"Oggi sono sette i positivi a Terricciola" (Di giovedì 27 agosto 2020) "Questo significa che il virus sta circolando e lo vedete anche dai dati nazionali e regionali" ha aggiunto Bini, invitando i cittadini alla massima responsabilità: "Leggo post di gente che ... Leggi su quinewsvaldera

juventusfc : Le parole di Mister #Pirlo nell'incontro di oggi con i giornalisti: «Sono al posto giusto nel momento giusto» ?????… - TizianoFerro : Consiglio sempre a tutti di cantare. Felici, rabbiosi, educati, stonati. Non conosco nulla di potente quanto la for… - GrimoldiPaolo : Oggi i veri fascisti italiani hanno mostrato il loro volto violento a #CavadeTirreni. Domani su Repubblica il fasc… - emily___so : RT @alycecappellaio: E oggi sono 26 (auguri a noi) Portrait by @maXfer75 & @TaniK72 - LKynes4 : RT @valy_s: Dei 13 decessi di oggi,11 sono in #Veneto ma NON sono di oggi:anziani contagiatisi NEI MESI SCORSI,già NEGATIVIZZATI ma che cmq… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi sono Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: aumentano i ricoverati, oggi sono 74 Fanpage.it Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 27 agosto, bollettino ufficiale

Dei 135 nuovi casi, 71 sono casi di rientro: 41 dalla Sardegna e 30 dall'estero. Il totale dei positivi in Campania ad oggi è dunque di 6.111 persone su 393.265 tamponi analizzati. Da registrare anche ...

L’antiriciclaggio alza il tiro

Una stretta ulteriore su antiriciclaggio e lotta economica al terrorismo. Dal prossimo anno tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro (oggi la soglia è di 15 mila euro) ...

Dei 135 nuovi casi, 71 sono casi di rientro: 41 dalla Sardegna e 30 dall'estero. Il totale dei positivi in Campania ad oggi è dunque di 6.111 persone su 393.265 tamponi analizzati. Da registrare anche ...Una stretta ulteriore su antiriciclaggio e lotta economica al terrorismo. Dal prossimo anno tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro (oggi la soglia è di 15 mila euro) ...