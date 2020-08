Napoli, Carlo Alvino ricorda il caso di Sofyan Amrabat: “Ha ritenuto più semplice andare a Firenze” (Di giovedì 27 agosto 2020) Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione di approfondimento ‘Porompomperoperò’. “Tante volte, in passato, il Napoli è stato vicino ad alcuni calciatori, ma poi sono stati gli stessi giocatori a fare marcia indietro”. “E’ successo ad esempio a Sofyan Amrabat, che ha ritenuto più semplice andare a Firenze, è una tappa più facile per lui. Il Napoli spende e, quando vuole davvero un calciatore, non ha remore a prenderlo. Casi eclatanti sono quelli di Kostas Manolas e Hirving Lozano, pagati tanto. Lo ... Leggi su calciomercato.napoli

