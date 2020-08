Monte Rosa, sopravvive due notti e due giorni dopo essere caduta in un crepaccio (Di giovedì 27 agosto 2020) Sul Monte Rosa sfiorata la tragedia. Un’escursionista russa finisce in un crepaccio di oltre 10 metri (in pantaloncini). Salvata casualmente dopo due giorni e due notti Sul Monte Rosa giorni di panico per un’escursionista russa finita in un crepaccio profondo oltre 10 metri con attrezzatura inadeguata e in pantaloncini. La donna si era incamminata sul ghiacciaio del Grenz nella mattinata di domenica 23 agosto prima dello sventurato evento. Fortunatamente è sopravvissuta due giorni e due notti prima di essere salvata nel crepaccio sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. Il salvataggio, ... Leggi su zon

