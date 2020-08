Lega Pro, Ghirelli: “Liste a 22 per abbattere i costi. Utilizzo dei giovani importante” (Di giovedì 27 agosto 2020) Francesco Ghirelli illustra le composizioni delle rose delle squadre di Serie C.La Lega Pro non farà sconti: quest'anno le limitazioni nelle liste dei tesserati dei club sono ferree. Il numero massimo di giocatori, infatti, è stato ridotto a ventidue. L'unica eccezione è rappresentata dall'inserimento in rosa di un classe 2001. Le nuove normative non prevedono alcuna esclusione né di over o under, né di giocatori a titolo definitivo o in prestito. Limiti a cui, dunque, i club dovranno fare molta attenzione al fine di evitare di incorrere a sanzioni pecuniarie. A parlarne, in un'intervista rilasciata a TuttoSport, il numero uno della terza Lega professionistica.Palermo, occhio alla lista: il regolamento della Lega Pro non fa sconti"Abbiamo allestito - ... Leggi su mediagol

