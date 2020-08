Lazio, Lotito a pranzo con la squadra ad Auronzo. Poi arriva Reina – VIDEO (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel ritiro di Auronzo di Cadore sono arrivati il presidente della Lazio e il neo acquisto Pepe Reina Giornata frenetica nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. In Veneto è arrivato Claudio Lotito che ha pranzato con la squadra e poi è ripartito immediatamente. Il presidente biancoceleste fa sentire la sua vicinanza alla squadra, oltre forse ad aver trattato alcuni temi di mercato con Inzaghi e Tare. Nel pomeriggio è poi arrivato in ritiro anche Pepe Reina, nuovo acquisto della Lazio annunciato proprio nella giornata di oggi. Il portiere spagnolo è stato accompagnato da Maurizio Manzini ed ... Leggi su calcionews24

