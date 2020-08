I 23 migliori giocatori dell’Europa League: presenti anche 6 dell’Inter (Di giovedì 27 agosto 2020) La UEFA, sul proprio profilo Twitter dell’Europa League, ha diramato la lista dei 23 migliori giocatori della competizione. UEL Squad of the Season 2019/20 UEFA’s Technical Observers have selected their 23-man squad from this season’s UEFA Europa League… #UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2020 Foto: UEFA Twitter L'articolo I 23 migliori giocatori dell’Europa League: presenti anche 6 dell’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ve lo confesso candidamente: non so se Weston McKennie sia forte e se sì quanto lo sia. Non millanto conoscenze delle promesse della Bundesliga, ma ho tre conoscenze nel mondo del calcio che garantisc ...

ANTOGNONI, Krastev ha giocato da veterano. Ora...

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato della vittoria della Coppa Italia Primavera. Queste le sue dichiarazioni: "Il presidente meritava almeno questo riconoscimento. I ragazzi ...

