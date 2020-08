Guardia Sanframondi, le proposte programmatiche della lista “Guardia sei tu” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiGuardia Sanframondi è un vivo punto di riferimento dell’intera Valle Telesina e del Sannio. In continuità con la preparazione del dossier di candidatura del territorio della provincia di Benevento come “Patrimonio Immateriale dell’Umanità”, e con la rinomata autorevolezza dei soggetti coinvolti, nomi altisonanti quali Riccardo Cotarella, Marino Niola, Mauro Felicori, Giuseppe Marotta e altri, il borgo guardiese potrà beneficiare di grande visibilità a livello turistico. La lista “Guardia sei tu”, punta molto all’incentivazione turistica; non solo enoturismo, settore nel quale Guardia può dirsi fieramente in prima linea, ma anche, e soprattutto, focalizza il suo interesse ... Leggi su anteprima24

lucianpignataro : Aglianico 2008 Guardia Sanframondi doc Aia dei Colombi - pengueraffaele : Guardia Sanframondi: sabato 29 agosto la lista civica EsserCi presenterà candidati e programma - Casertasera : MONTI DEL MATESE, NUOVAMENTE A FUOCO I BOSCHI DEL VERSANTE SANNITICO DI GUARDIA SANFRAMONDI - pengueraffaele : Guardia Sanframondi: “La padella e la brace/2” -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sanframondi Guardia Sanframondi, le proposte programmatiche della lista "Guardia sei tu" anteprima24.it Guardia Sanframondi – La squadra Sebastianelli inaugura la campagna elettorale: “Esperienza al servizio dei cittadini”

“La nostra squadra è soprattutto composta da amici. Innanzitutto siamo mossi da un grande amore nei confronti della nostra Guardia”. Così il gruppo di Gabriele Sebastianelli si presenta alla comunità ...

Guardia Sanframondi, lista “EsserCi”: sabato la presentazione dei candidati e del programma

Il candidato sindaco al Comune di Guardia Sanframondi con la lista civica EsserCi, Raffaele Di Lonardo, presenterà il programma e la sua squadra durante un incontro che si terrà sabato 29 agosto, alle ...

“La nostra squadra è soprattutto composta da amici. Innanzitutto siamo mossi da un grande amore nei confronti della nostra Guardia”. Così il gruppo di Gabriele Sebastianelli si presenta alla comunità ...Il candidato sindaco al Comune di Guardia Sanframondi con la lista civica EsserCi, Raffaele Di Lonardo, presenterà il programma e la sua squadra durante un incontro che si terrà sabato 29 agosto, alle ...