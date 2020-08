Gamescom 2020: ecco la diretta dell’opening night live (Di giovedì 27 agosto 2020) Grazie a questo articolo potrete seguire in diretta l’Opening night live della Gamescom 2020, uno degli eventi dedicati ai videogiochi più attesi dell’anno Quest’anno a causa del Coronavirus moltissimi eventi legati al mondo dei videogiochi si sono spostati sul web. Ovviamente fra gli eventi online non poteva mancare la Gamescom 2020, uno degli eventi dedicati ai videogiochi più importanti dell’anno. L’evento sarà trasmesso in streaming dalle ore 20:00 sui vari canali ufficiali dell’evento e inizierà dopo all’incirca 20 minuti di pre-show. Se siete interessati a seguire la Gamescom 2020 in diretta, potete farlo tranquillamente grazie al link ... Leggi su tuttotek

