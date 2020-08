Gamescom 2020: annunciata data di uscita per Shadowlands, la nuova espansione di World of Warcraft (Di giovedì 27 agosto 2020) Durante la Opening Night Live della Gamescom 2020, Blizzard ha annunciato al pubblico la data di uscita per World of Warcraft: Shadowlands World of Warcraft: Shadowlands si è mostrato con un nuovo trailer durante l’evento di streaming online in apertura della Gamescom 2020, confermando anche la sua data di uscita. Quest’anno la conferenza si svolgerà in via digitale, e saranno previsti gli annunci di tantissimi titoli ancora ignoti al pubblico, almeno stando a quanto dichiarato da Geoff Keighley qualche giorno fa. La Gamescom 2020 ha mostrato ai giocatori il nuovo trailer di ... Leggi su tuttotek

