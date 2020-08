Emma Marrone a sorpresa: “Sono guarita definitivamente” (Di giovedì 27 agosto 2020) A “Grazia”, che le dedica la copertina, la cantante salentina Emma Marrone si racconta a ridosso del debutto in radio del suo nuovo singolo, “Latina”, e in attesa di sedere in tv al banco dei giudici di “X Factor”. Ai primi di agosto Emma, che da oltre dieci anni lotta contro la malattia, ha ricevuto l’esito positivo degli ultimi esami medici. Finalmente può chiudersi un capitolo lungo eArticolo completo: Emma Marrone a sorpresa: “Sono guarita definitivamente” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

