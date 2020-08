Elisabetta Gregoraci al GF Vip:” Ho voglia di mettermi in gioco…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Vogliono tutti Elisabetta Gregoraci nei loro reality, questa volta ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini ed entrare nella casa più famosa. È ufficiale, la conduttrice ha voglia di mettersi in gioco per ritrovare un po’ di leggerezza dopo il periodo di lockdown, anche se stare lontana da suo figlio Nathan le risulta difficile. Lo spirito con cui entra però è dei migliori, vuole farsi conoscere per come è davvero, e non esclude anche la possibilità d’innamorarsi, dopo aver sofferto per amore e aver vissuto una storia a detta di lei “ingombrante”. Elisabetta Gregoraci al GF Vip:”Ho accettato per Alfonso Signorini…” Intervistata dal settimanale Chi confessa di non essersi mai sentita pronta per questo ... Leggi su giornal

GinoVazzana : ??Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci svela le sue condizioni dI salute - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #ElisabettaGregoraci: “Entro nella #Casa come single, ma non escludo di innamorarmi!”. E a proposito de… - infoitcultura : Battiti Live | Elisabetta Gregoraci splende in total white e ammette | “Sono felice” - infoitcultura : Briatore, Elisabetta Gregoraci: 'Flavio sta bene' - VedeleAngela : RT @StefanoMaffiol7: Briatore, Elisabetta Gregoraci: 'Flavio sta bene' -