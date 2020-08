Domenica 30 a Sapri la consegna dei premi Pisacane: riconoscimenti per Gratteri e Segre (Di giovedì 27 agosto 2020) Si svolge Domenica sera a Sapri (dalle ore 21,30 in località Santa Croce) la cerimonia di consegna del “premio internazionale Carlo Pisacane”, promosso dalll’omonimo centro studi diretto da Alfonso Andria, e giunto alla venticinquesima edizione. Dopo gli interventi dei fondatori dell’iniziativa (i presidi Cesare Pifano e Corrado Limongi) e il saluto del sindaco Antonio Gentile, ci sarà il messaggio in video della senatrice a vita Liliana Segre (che riceverà il riconoscimento a Roma). Sarà quindi la volta della vedova di Angelo Vassallo, signora Angelina, il sindaco di Pollica, del quale quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa, e nel cui ricordo è stato istituito un premio alla memoria, Il ... Leggi su ildenaro

