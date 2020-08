Cosa sta succedendo negli Stati Uniti, dopo il ferimento di Jacob Blake (Di giovedì 27 agosto 2020) (Foto: Kerem Yucel/Afp/Getty Images)Il bilancio del terzo giorno di proteste a Kenosha in Wisconsin, dopo il ferimento da parte della polizia locale di un 29enne afroamericano, Jacob Blake, è di due morti, un ferito e diversi scontri violenti, come testimoniato tra foto e video online, tra civili armati e manifestanti. I due decessi, infatti, sono Stati causati da un 17enne di Antioch (Illinois), Kyle Rittenhouse, che adesso si trova sotto custodia. Il ragazzo si è rifiutato di spiegare i motivi che lo hanno portato a sparare un 26enne e un 36enne. Vista la situazione, il governatore del Wisconsin ha dichiarato lo stato di emergenza e ha schierato altri 500 agenti della Guardia nazionale statale, in rinforzo ad altri 250 già presenti sul posto, come supporto al ... Leggi su wired

